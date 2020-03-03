مستشفى صامطة العام بلا مواقف للسيارات.. والصحة: إنشاء أماكن مؤقتة

2020-03-03

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من مراجعي ومرضى مستشفي صامطة العام استياءهم بسبب عدم وجود مواقف كافية لهم في ظل مراجعتهم للمستشفي أثناء الدوام الرسمي للعيادات الخارجية واحتكار أغلب المواقف للموظفين فقط؛ ما أدى إلى إيقاف مركباتهم خارج المستشفى والدخول على أقدامهم أو على الكراسي المتحركة.

مواقف قليلة وغير كافية

وتحدث علي حمدي لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً: إن مستشفى صامطة العام يفتقر إلى عدم وجود مواقف كافية للمراجعين والمرضى وخاصة كبار السن والنساء، حيث توجد مواقف قليلة جداً وخاصة أمام العيادات الخارجية؛ ما يضطر المراجع أو المريض لإيقاف مركبته خارج حدود المستشفى وأمام البوابة الشرقية والذهاب إلى العيادات مشياً على الأقدام أو عبر الكراسي المتحركة، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء.

وقال عبدالله عريشي: إن المواقف الداخلية في المستشفى قليلة جداً ناهيك عن أن هذه المواقف تكون احتكاراً على الموظفين والذين يذهبون إلى الدوام قبل وصول المرضى والمراجعين لا سيما مع غياب عربات تنقل المرضى والمراجعين وأصحاب الحالات الخاصة من خارج المستشفى إلى العيادات، وأيضاً توجد علامات تحذيرية بعدم الوقوف أمام مبنى العيادات الخارجية.

مشكلة مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

أما إبراهيم سهلي فقال: “هناك مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومع هذا نجد أن هناك سيارات يتم إيقافها في هذه المواقف من قبل مراجعين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة والذهاب إلى العيادات متجاهلاً بأن هذه المواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن عدم وجود أي شخص يقوم بإرشاد المراجعين والمرضى بعدم الوقوف في هذا المكان وأيضاً عدم محاسبه هؤلاء الأشخاص”.

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فيما أشار ماجد بجوي قائلاً: إنه بسبب عدم وجود مواقف كافية للمراجعين والمرضى يقوم البعض بإيقاف سياراته خارج المستشفى بشكل عشوائي، ناهيك عن تسجيل عدد من المخالفات المرورية على أصحاب السيارات وأصبحنا بين هاجس المخالفات المرورية والمشي لمسافات إلى داخل المستشفى.

تعليق متحدث الصحة

“متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج والذي أوضح قائلاً: نوضح لكم أن مواقف السيارات بمستشفى صامطة العام عامة وغير مخصصة للموظفين، وقد تم إنشاء مواقف مؤقتة مخصصة لاستقبال مرضى العيادات من كبار السن وذوي الإعاقة محاذية لمدخلها الرئيسي بالمستشفى بحيث يسهل نقل المراجع للعيادة المحددة عبر عربات خصصت لذلك متوفرة في استقبال العيادات.

وأضاف دراج أن صحة جازان تؤكد اهتمامها بهذه الفئة العمرية وذوي الإعاقة في جميع مرافقها، وقد فعلت بطاقة أولوية لكل الفئات المستحقة وجعلتها في متناول اليد لتمنحهم بذلك مزيداً من الرعاية والاهتمام لكافة الخدمات المقدمة.

فيما ناشد المرضى والمراجعون عبر الـ “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة توفير مواقف كافية لهم، وأيضاً إيجاد حلول لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المرضى والمراجعين.

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