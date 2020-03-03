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شكرا لقرائتكم أسبوع يفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسبوع يفصلنا عن صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 .. التسجيل مستمر
يشترط أن يكون المسجل سعودي الجنسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يعد يفصلنا عن صرف الدفعة الجديدة، وهي الدفعة الـ28 من حساب متابعات الخليج 365، سوى أسبوع واحد فقط.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365 يوم الثلاثاء العاشر من شهر مارس الجاري.
ويتم إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف يوم الصرف، إجازة رسمية فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط.
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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