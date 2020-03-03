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تعرّضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموقف مُحرج بعد رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مصافحتها خلال مشاركته في اجتماع بالمجموعة الوزارية.
وحسب فيديو طريف بثّته وسائل إعلام ومواقع التواصل، كان الوزراء يجلسون في قاعة الاجتماعات، حينما دخلت "ميركل" وبادرت لمصافحة وزير الداخلية؛ لكن الوزير رفض بطريقة طريفة أثارت ضحك جميع الحضور من الوزراء في الاجتماع؛ مما جعلها تسحب يديها فورًا؛ حيث رفض مصافحتها بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا القاتل في كل دول العالم.
وفي وقت سابق، كان "زيهوفر" قد صرّح بأنه لا يستبعد إغلاق مدن بأكملها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 117 حالة؛ منها 66 حالة في ولاية شمالي الراين- فيستفاليا وحدها؛ بينما 19 حالة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، و15 حالة في ولاية بادن- فورتمبرج. أنجيلا ميركل هورست زيهوفر
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 08:32 AM
في اجتماع وزاري
تعرّضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموقف مُحرج بعد رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مصافحتها خلال مشاركته في اجتماع بالمجموعة الوزارية.
وحسب فيديو طريف بثّته وسائل إعلام ومواقع التواصل، كان الوزراء يجلسون في قاعة الاجتماعات، حينما دخلت "ميركل" وبادرت لمصافحة وزير الداخلية؛ لكن الوزير رفض بطريقة طريفة أثارت ضحك جميع الحضور من الوزراء في الاجتماع؛ مما جعلها تسحب يديها فورًا؛ حيث رفض مصافحتها بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا القاتل في كل دول العالم.
وفي وقت سابق، كان "زيهوفر" قد صرّح بأنه لا يستبعد إغلاق مدن بأكملها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقد وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 117 حالة؛ منها 66 حالة في ولاية شمالي الراين- فيستفاليا وحدها؛ بينما 19 حالة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، و15 حالة في ولاية بادن- فورتمبرج.
، بالفيديو.. وزير ألماني يرفض مصافحة المستشارة "ميركل" ،
المصدر : الخليج 365
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