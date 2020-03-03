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سجّلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى 4812 حالة.
وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصاً.
وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع، أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جندياً بعد تسجيل إصابة 3 جنود.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 08:16 AM
بلغ الاجمالي 4812 حالة .. وارتفاع عدد الجنود المصابين إلى 31كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سجّلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد، إلى 4812 حالة.
وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصاً.
وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع، أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جندياً بعد تسجيل إصابة 3 جنود.
، كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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