، نتنياهو يحتفل بـ"انتصاره الكبير" في الانتخابات و"غانتس" يعترف بـ"خيبة الأمل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - صار في موقف قوي لتشكيل الحكومة المقبلة

احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، بـ"انتصاره الكبير" في الانتخابات العامة؛ حيث وضعته استطلاعات الخروج للناخبين في موقف قوي لتشكيل الحكومة المقبلة ومواجهة الاتهامات بالفساد.

فيما اعترف خصمه رئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس بـ"خيبة الأمل".

وقال نتنياهو في خطاب لأنصاره نقلته القنوات التلفزيونية: "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات، أكبرُ من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتنياهو ولّى وانتهى".

وأضاف نتنياهو أنه سيعمل بشكل جِدّيٍّ على تطبيق وعده بضم غور الأردن، والمستوطنات الواقعة في الضفة الغربية.

وتابع: "انتقلنا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، وجُبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني دولة إسرائيل حيث كان لا بد أن نُقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا".نتنياهو