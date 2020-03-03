- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادي عشر من شهر رجب الجاري؛ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المُعدية والتي منها فيروس كورونا، وتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن.
ويأتي هذ التوجيه لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطبة الجمعة
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 08:17 AM
لتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادي عشر من شهر رجب الجاري؛ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المُعدية والتي منها فيروس كورونا، وتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن.
ويأتي هذ التوجيه لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.
، بتوجيهات من "آل الشيخ".. خُطَب الجمعة القادمة عن فيروس كورونا بجميع المساجد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات من "آل الشيخ".. خُطَب الجمعة القادمة عن فيروس كورونا بجميع المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.