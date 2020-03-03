، بتوجيهات من "آل الشيخ".. خُطَب الجمعة القادمة عن فيروس كورونا بجميع المساجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادي عشر من شهر رجب الجاري؛ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المُعدية والتي منها فيروس كورونا، وتوعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن.

ويأتي هذ التوجيه لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطبة الجمعة