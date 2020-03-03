بالصور.. السفير السعودي لدى اليمن يلتقي ممثل الشؤون الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، أمس الاثنين، ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود، أنطوان بيلر. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الإنسانية والاقتصادية لدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق.

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