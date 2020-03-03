

السيح 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غدا، حلقة عمل بعنوان " إدارة الميزانية الشخصية والأسرية " ، بالتعاون مع كلية

التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وذلك في قاعة جمعية البر الخيرية بحي النزهة.

وتأتي حلقة العمل التي يقدمها سعد بن محمد الحمودي مؤسس مبادرة الحصالة للوعي المالي، ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى

إثراء المعرفة.

// انتهى //

07:43ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / تنمية السيح تعقد حلقة عمل حول "إدارة الميزانية الشخصية والأسرية" غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.