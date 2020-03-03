اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تباين.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر11 نقطة أو ما يعادل 05ر0% ليصل إلى 20ر21355 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر2 نقطة، أو18ر0% ، ليصل إلى 07ر1523 نقطة.

// انتهى //

07:09ت م

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