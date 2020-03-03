السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812 حالة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصا.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جنديا بعد تسجيل إصابة 3 جنود.

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06:09ت م

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