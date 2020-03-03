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تسجيل 4 إصابات جديدة بـ كورونا في قطر
جميعهم عادوا من إيران مؤخرًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أمس الاثنين، أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الصحة في قطر: إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير.
وكانت وزارة الصحة القطرية قد قالت: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عامًا، كان قد عاد من إيران مؤخرًا.
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