تسجيل 4 إصابات جديدة بـ كورونا في قطر

2020-03-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أمس الاثنين، أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وقالت الصحة في قطر: إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد قالت: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عامًا، كان قد عاد من إيران مؤخرًا.

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