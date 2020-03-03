2020-03-03

تنبيه للمواطنين والمقيمين: لا تسافروا إلى ألمانيا حاليًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها تنبيهًا للمسافرين إلى ألمانيا بخصوص فيروس كورونا.

ونصح المركز المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى ألمانيا بغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ حفاظًا على صحتهم؛ وذلك نظرًا لاستمرار تسجيل حالات فيروس كورونا الجديد في هذه البلد.

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وأعلنت وزارة الصحة الألمانية مساء أمس أنه جرى تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، في العاصمة برلين، فضلًا عن حالة أخرى جرى تسجيلها ليكون هناك ثلاثة حالات مؤكدة للفيروس في برلين.

وأوضح البيان، أن الحالة الأولى، لشاب من برلين ميتا، فيما أعلن السنياتور الصحي ديليك كالايشي- في مجلس الأعمال الإقليمي- عن وجود حالتين مؤكدتين أخريين إحداهما لرجل من وسط برلين، والأخرى لامرأة في حي مرزان- هيلرزدورف.

يذكر أنه جرى تسجيل أكثر من 150 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

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