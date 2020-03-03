لمنع انتشار الفايروس بين المصلّين.. اعتماد إرشادات للوقاية من “كورونا” داخل المساجد

︎ : . أقرّ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) دليلاً إرشادياً للوقاية من فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) داخل المساجد. ويؤكد الدليل إمكانية انتشار العدوى بسهولة بين المصلين في المساجد؛ حيث إن التجمعات العامة تسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالعدوى بمعدل 10%. ويوصي الدليل المصلين باتباع الإرشادات التالية لمنع انتشار الفايروس بين المصلين:

– تجنب المصافحة.

– الحرص على تعقيم اليدين قبل استخدام المصاحف والمنشورات وبعد استخدامها.

– أخذ لقاح الإنفلونزا.

– الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمناديل ورقية والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات.

– الحرص على عدم لمس الوجه (العين – الأنف – الفم) إلا للضرورة.

– تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول.

– البقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض، حيث يمكن أن ينتشر الفايروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.





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