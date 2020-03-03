بعد الإعلان عن الحالة الأولى.. تعرّف كيف تقي نفسك من كورونا.. وماذا تفعل إذا ظهرت عليك هذه الأعراض

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أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا الجديد”، لمواطن كان قادماً من إيران عبر البحرين، مشيرة إلى أن المواطن وُضع في العزل الصحي ويخضع لأقصى درجات الرعاية.

ولحماية نفسك وأسرتك من هذا الفيروس الذي بدأ في الصين وانتقل منها إلى العديد من الدول، يجب عدم الاستهانة بالأمر واتباع بعض الإرشادات البسيطة للوقاية منه، والحد من انتشاره.



ينتقل الفيروس من خلال الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب أثناء الكحة والعطس، أو من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الأنف أو العين، والمخالطة المباشرة للمصابين، ولمس الحيوانات، حية أو ميتة.

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أما أعراض الإصابة فتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو ألم في الحلق أو ضيق في التنفس، والحمى والعطس والسعال.

ويأتي في مقدمة الإجراءات التي يجب اتباعها، الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، ولبس الكمامة الطبية في حال كنت تعاني من أعراض تنفسية أو تعتني بشخص لديه هذه الأعراض، والبقاء في المنزل حال ظهرت عليك الأعراض، ومن الضروري كذلك الاتصال برقم 937 والتوجه لأقرب مستشفى.



كما ينبغي تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وطهي الطعام بشكل جيد..، خاصة اللحوم والبيض، وعدم الاقتراب الحيوانات الحية أو الميتة، وتجنب ملامسة العين أو الأنف قبل غسل الأيدي.



