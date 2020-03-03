أوبو تكشف عن هاتف Reno 3 Pro جديد بكاميرا سيلفي 44 ميجا بكسل

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أعلنت شركة أوبو اليوم عن أحدث هواتفها، Reno 3 Pro، بنسخة محدثة لينضم بذلك إلى أحدث هواتف الشركة القوية من الفئة المتوسطة وإطلاقه في الهند. ويأتي هذا الهاتف بشكل مختلف عن هاتف Reno 3 Pro 5G الذي أطلقته الشركة في البلد الأم الصين في ديسمبر الماضي، حيث يأتي أكثر نحافة من سابقه.

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع OLED بدقة 1080 بكسل مع قياس 6.4 بوصة، مع ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية أشبه بهاتف سامسونج جالكسي S10 بلس لكن على الجهة اليسرى وليس اليمني. وتأتي الكاميرا الأمامية بمستشعرين أحدهما بدقة 44 ميجا بكسل والأخر بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير العميق والحصول على صور بوكيه وسيلفي مميزة.

وبالحديث عن المزايا الأخرى، فيأتي بمعالج Helio P95 من ميدياتك، وذاكرة رام 8 ميجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 128 ميجابايت.

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أما الكاميرا الخلفية فهي تأتي رباعية مع عدسات 64 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.7، وعدسة 13 ميجا بكسل تيلي فوتو، وعدسة 8 ميجا بكسل واسعة جدًا، ومستشعر مونوكروم بدقة 2 ميجا بكسل. وتتميز الكاميرا الخلفية بتقدم تقريب 5 أضعاف وتقريب هجين 20 ضعفًا.

هاتف Reno 3 Pro يدعم شريحة مزدوجة وإمكانية زيادة سعة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية، وكذلك منفذ للسماعة التقليدية.

بطارية الهاتف تأتي بقوة 4,025 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع من أوبو 30 واط بنظام الشحن VOOC 4.0 من الشركة.

وسيعمل مع أحدث واجهة مستخدم المطورة من شركة أوبو، ColorOS 7، والمبنية على نظام تشغيل أندرويد 10 من جوجل.

الهاتف الجديد من أوبو سيصدر بالهند يوم الجمعة بسعر يبدأ من 415 دولار، لكن يرجى ملاحظة عدم دعمه للجيل الخامس.

