السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2943 شخصا



بكين 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 2943 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم .

جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين تسجيل 31 حالة وفاة و125 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن بين تلك الحصيلة تم تسجيل 31 وفاة و114 إصابة في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

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