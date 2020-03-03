السعودية | بإقبال كبير.. معرض العلا يواصل فعالياته في باريس

شكرا لقرائتكم بإقبال كبير.. معرض العلا يواصل فعالياته في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية" فعالياته بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، الذي نُظّم بتعاون دولي بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربي، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA)K، وسط إقبال كبير.

معرض العلا

معرض العلا

معرض العلا

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعي وتراثها الثقافي الغني من خلال استعراض مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي الشهير بأن أرثوس-بيرتراند.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق السيد جاك لانغ تمديد معرض العلا حتى الـ 8 من شهر مارس الحالي، لما لقيه من أصداء رائعة لا سيما في أوساط الإعلام الفرنسي، وإعجاباً وإقبالاً مهمين، حيث جاء قرار التمديد ليتسنى لبقية المهتمين زيارته واكتشاف ثراء العلا الفريد من نوعه، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا رحبّت بهذا القرار لما لقيه المعرض من نجاح واهتمام عالمي.

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معرض العلا

كما أوضح مدير عام المعهد الدكتور معجب بن سعيد الزهراني لمندوب وكالة الأنباء السعودية في باريس أن نجاح المعرض تأكَد من خلال الإقبال الكبير من قبل الجمهور الفرنسي بكل مكوناته، وهو ما حفز على تمديده حتى الـ 8 من شهر مارس.

وأضاف مدير عام المعهد أن عدد الزوار تجاوز الـ ١٠٠ ألف شخص قبيل إغلاق المعرض بأسبوع، وهذا دليلٌ بالنسبة لنا على أنه من أهم المعارض التي أقيمت في المعهد وأكثرها جاذبيةً خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

معرض العلا

يذكر أن محافظة العلا مثّلت على مر التاريخ مفترقًا للطرق بين الشرق والغرب، حيث بنيت وتطورت بإسهامات مجتمعات وحضارات متعاقبة على مدى آلاف السنين، وينقل المعرض الزوار في رحلة عبر العجائب الطبيعية والتاريخية لهذه المنطقة من خلال تسليط الضوء على المشهد الطبيعي الفريد للعلا والممالك القديمة التي أقيمت في شمال الجزيرة العربية، بما في ذلك مملكتا دادان ولحيان، ومدينة الحِجر النبطية التي تعد أول موقع في المملكة العربية السعودية يُسجّل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.