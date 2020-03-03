المرور يكشف مدة نزول المخالفات في أبشر .. ويوضح طريقة الاعتراض عليها

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن مدة نزول المخالفة بعد التصوير بساهر تستغرق من يومين إلى خمسة أيام من وقت تسجيل المخالفة.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المتابعين على حساب «المرور السعودي» على تويتر عن المدة المحددة لنزول المخالفة بعد التصوير من ساهر.

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وأشارت إلى أن كاميرات «ساهر» ترصد المخالفات، وترسلها لمركز معالجة المخالفات؛ للتعرف على صاحب المركبة بالرجوع إلى قاعدة البيانات الوطنية، بعدها يتم إصدار المخالفة، وإشعار مرتكبها بقيمتها عبر رسالة نصية ترسل إلى هاتفه الجوال، مع إضافتها إلى حسابه في نظام «أبشر»، ويتم سداد قيمة المخالفة عن طريق الحساب البنكي، ولا توجد طريقة لتقسيط مبلغ المخالفة.

ولفت المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، بالدخول لحساب المستخدم في أبشر، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ويتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية..، على أن يتم الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.