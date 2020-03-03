شاهد : مقيم يدرب فتاة على القيادة بطريقة مخالفة لأنظمة المرور بالرياض!

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تداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو، يظهر قيام أحد المقيمين بتدريب فتاة على القيادة في أحد شوارع الرياض بطريقة مخالفة لأنظمة المرور وأخلاقيات الذوق العام.
ووثق أحد المواطنين هذا المشهد من داخل سيارته، حيث ظهر الرجل على مقعد السائق بينما تجلس الفتاة الشابة فوق فخذيه بطريقة غريبة، ما أثار غضب النشطاء واصفين إياه بالـ”مشهد غير اللائق أخلاقيًا”.
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