︎ : . استدعت وزارة التجارة، أمس (الإثنين)، 985 مركبة حديثة، لوجود خلل في تفعيل نظام شد أحزمة الأمان الأمامية في حالات الحوادث. وتضمّنت المركبات المستدعاة؛ 687 مركبة شيفروليه Silverado موديل 2019-2020، إلى جانب 298 مركبة GMC SIERRA موديل 2019 – 2020. Advertisements وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل في تفعيل النظام قد يؤدي إلى توليد شرار واشتعال سجاد الأرضية، ما قد يتسبب في نشوب حريق.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تستدعي 985 مركبة GMC وشفروليه لخلل في تفعيل نظام شد أحزمة الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.