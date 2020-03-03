العماري “مختطف الدمام” ينشر فيديو لفرحته بعد حصوله على الهوية الوطنية

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نشر أحد المختطفين الثلاث في قضية مخطوفي الدمام، مقطع فيديو بمناسبة حصوله على “الهوية الوطنية”، معبراً فيه عن فرحته لهذا الحدث، ومؤكدًا أن كل ما مضى له أصبح في طي النسيان.

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وقال يوسف العماري، خلال الفيديو الذي نشره عبر “سناب شات”، إنه أمضى 24 عاماً من عمره، وهو في حرمان ويواجه مصيرًا مجهولًا، حامداً الله بعد حصوله على بطاقة الأحوال.

يذكر أن العماري عاش مع الخاطفة في الدمام، برفقة المختطفين الآخرين موسى الخنيزي ونايف القرادي، في بيت واحد لمدة قاربت 24 عاماً، قبل أن تتكشف خيوط القضية ويتم القبض على الخاطفة أثناء قيامها باستصدار أوراقًا ثبوتية لهم..، وعاد الشبان الثلاثة إلى ذويهم.



