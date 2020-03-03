فيديو.. فتاة تسرق “جيب لكزس” من مكتب تأجير سيارات في الكويت

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أظهر مقطع فيديو وثّقته كاميرا مراقبة، أمس (الإثنين)، لحظة سرقة فتاة لسيارة من أمام مكتب تأجير سيارات في الكويت.
وبدا في الفيديو تسلل الفتاة إلى المواقف الخاصة بمكتب التأجير، وتوجهها إلى سيارة من نوع “جيب لكزس” وتشغيلها بسهولة، الأمر الذي أثار الشكوك حول تقديم المساعدة لها من أحد العاملين بالمكتب.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام كويتية، رُصد مبلغ 2000 دينار كويتي مكافأة لمن يعثر على السيارة أو يبلغ المكتب عن مكان وجودها.
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