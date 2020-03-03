“الصحة” توضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن إصابات “كورونا” في أحد المستشفيات بالمملكة

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أمس (الإثنين)، صحة الفيديو المتداول حول إصابات لفيروس “كورونا” المستجد في أحد المستشفيات بالمملكة.

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وأوضح العبد العالي أن الفيديو عبارة عن فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي.

ودعا الجميع إلى التواصل مع الوزارة لأي استفسار عن فيروس “كورونا”، مشدداً على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.



