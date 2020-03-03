وزارة الصحة تفنّد «فيديو كورونا» المتداول.. وتؤكد: فرضية قديمة

فنَّدت وزارة الصحة مقطع فيديو متداولًا يزعم التعامل مع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور «محمد العبد العالي» إن «مقطع الفيديو المشار إليه، عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي، وليست بشأن حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد».

ويظهر مقطع الفيديو المتداول فرضية وقائية ينفذها منسوبو الجهات ذات الصلة لمكافحة العدوى، بأحد المستشفيات ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة سنويا في موسم الحج، بينما زعم مروّجوه أنه يتعلق بالتعامل مع حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد.

ودعا «العبد العالي»، الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. وكانت وزارة الصحة أعلنت، الاثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

وأضافت وزارة الصحة أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس»، وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

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ووفق وزارة الصحة، «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

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