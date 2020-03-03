ملتقى للجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، فعاليات ملتقى «تنمية نحو تمكين المجتمع» الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب. واشتمل الحفل الذي احتضنه مسرح لجنة التنمية بحي الزهور وحضره عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية تكريم المتقاعدين من جميع الدوائر الحكومية تحت شعار«الوفاء لأهل الوفاء»، وأوضح رئيس اللجنة سعيد سعد الوادعي أن برامج لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب ضمن ملتقى «تنمية – نحو تمكين المجتمع» تهدف إلى استفادة جميع شرائح المجتمع من الجنسين في البرامج المنوعة التي ستقدم فيها، مضيفا أن هناك برامج تعليمية وأسرية وإعلامية وصحية وبرامج جماهيرية ودورات احترافية وقناة خاصة في يوتيوب، داعيا الجميع إلى المشاركة في تلك البرامج الإثرائية والهادفة.



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