سياسي / المبعوث الخاص إلى ليبيا يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بنيته ترك منصبه



نيويورك 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم رسالة إلكترونية من المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه، كممثل خاص للأمين العام في ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمين العام ظل دائما على ثقة تامة في عمل السيد سلامة والجهود الكبيرة التي بذلها لإحلال السلام في ليبيا.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام سيناقش مع غسان سلامة سبيل ضمان انتقال سلس حتى لا تفقد المكاسب التي تحققت قوتها وزخمها.

وكان غسان سلامة قد قال في تغريدة له على موقع تويتر": سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، وعليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار ٢٥١٠، وانطلقت المسارات الثلاثة، رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد عيّن من لبنان غسان سلامة، في يونيو 2017، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في البلاد خلفا لمارتن كوبلر.

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03:13ت م

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