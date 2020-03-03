السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل مدير إدارة مرور المحافظة المعين حديثاً



القريات 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، مدير إدارة مرور محافظة القريات العقيد صقر بن مقبول السبيلة بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة مرور المحافظة .

ورحب المحافظ بالعقيد السبيلة، مستعرضاً معه جهود الإدارة في تطبيق أنظمة المرور والخطط المرورية التي تنفذ في محافظة القريات.

من جهته أعرب العقيد صقر السبيلة عن اعتزازه بالثقة الكريمة بتكليفه مديراً لإدارة مرور المحافظة، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.

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