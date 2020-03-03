شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتاجي في تعليمي» يعزز القيم والمهارات للطالبات والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة الإشراف التربوي في تعليم الشرقية أمس الأول، معرضا تعليميا بعنوان «إنتاجي في تعليمي» بحضور مساعد مدير تعليم الشرقية للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، وذلك في مقر إحدى المدارس الأهلية بالدمام.

ويهدف هذا المعرض إلى تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطالبات في 3 مواد تعليمية رئيسية هي: الرياضات، العلوم، إضافة إلى اللغة العربية، حيث عرضت الطالبات خلال المعرض تسعين منتجا تعليميا. وأشادت الفهيد بنواتج التعلم، التي برزت من خلال أفكار الطالبات وكيفية توظيف المعارف، التي أُخذت من داخل الفصل الدراسي للخروج بأفكارهن ومنتجاتهن في المعرض.

بدورها، قالت مديرة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية هيفاء بن خميس: إن المعرض أحد برامج الخطة الإشرافية المستدامة، التي تركز على نواتج التعلم ويأتي تماشيا مع الهدف الإستراتيجي في ضوء رؤية التعليم 2030 لتحسين بيئة التعليم المحفزة للإبداع والابتكار.

وذكرت أن الطالبات قدمن أكثر من 80 منتجا تعليميا في المنطقة الشرقية من خلال عرض معرفي يدعم خطط التنمية المستدامة، وشكرت في النهاية الطالبات المشاركات والمعلمات والإدارات، وكل مَنْ بذل جهدا للقيام بهذا المعرض.