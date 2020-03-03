شكرا لقرائتكم خبر عن 3744 طالبة يتعرفن على فعاليات الدفاع المدني بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

زار معرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لليوم الثاني 3744 طالبة لمرحلتي الروضة والابتدائية من 147 مدرسة بالمنطقة، والذي يقام في مركز معارض الظهران الدولي «اكسبو».

وتهدف استعدادات مديرية الدفاع المدني من خلال هذه الفعالية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل إلى رفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الزائر للمعرض، والاستعداد لكل طارئ عن طريق اتباع تعليمات السلامة والتدرب على كيفية إطفاء الحرائق، وتعلم الإسعافات الأولية.

وركز معرض الدفاع المدني جهوده للطالبات للتعريف بأعمال ومهام الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإخلاء، إلى جانب تسليط الضوء على السلامة العامة وسبلها ووسائلها، وأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها وكيفية التعامل معها.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: إن زيارة الطالبات تأتي ضمن جدول معد مسبقا بالاتفاق مع إدارة التعليم، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يحرص على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية والوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لكافة أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان أن التعاون والتدريب والتثقيف مستمر بين إدارة التعليم وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كافة في السلامة.

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جاء ذلك خلال مشاركة إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية في المعرض.

وأضاف الشلعان: إن مشاركة التعليم في المعرض تأتي من أجل حرصها على سلامة الجميع وتكثيف التوعوية والتعرف على وسائل السلامة لكافة منسوبي التعليم.

موضحا أن هناك ترتيبا مع الدفاع المدني بشأن زيارات الطلاب والطالبات للمعرض في مختلف المراحل الدراسية بشكل يومي؛ من أجل الاطلاع والتثقيف والتدريب على وسائل السلامة، بالإضافة إلى الاستماع للنصائح سواء في المدرسة أو المنزل أو أي مكان يتواجدون فيه.

منوها بأن هناك 4 خطط لفرضيات الإخلاء تطبق في كافة مدارس المنطقة بنين وبنات للعام الدراسي الواحد بالتعاون وإشراف إدارة الأمن والسلامة وإدارات الدفاع المدني في الشرقية، وأن الأمن والسلامة والمسيرة التعليمية وجهان لعملة واحدة.