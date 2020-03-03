شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف: تصدعات جسر الناصرة - تاروت في «الديكور» فقط والان نبدء بالتفاصيل

أكدت بلدية محافظة القطيف عدم تأثر العناصر الإنشائية بالجسر الرابط بين حي الناصرة وجزيرة تاروت، مضيفة إن التصدع الحاصل يقتصر على الجزء الديكوري في الجسر.

» مقطع الفيديو

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصدع بأحد أجزاء الجسر الرابط بين حي الناصرة وجزيرة تاروت، فإن هذا التصدع لا يشكل خطورة على متانته، كما لا يشكل خطورة على مستخدمي الجسر، مؤكدا أن التصدع الظاهر في مقطع الفيديو يقتصر على الجزء الديكوري، والذي يغطي الفاصل الإنشائي الموجود بين كمرتين متتاليتين في الاتجاه الطولي للجسر، مضيفا إن التصدع الحاصل ليس عنصرا إنشائيا معرضا لأحمال الطريق الموجود أعلى الجسر.

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» العناصر الإنشائية

وطمأن المهندس الحسيني المواطنين ومستخدمي الطريق بسلامة العناصر الإنشائية للطريق، لافتا إلى عدم وجود أي خطورة من استخدام الجسر، مؤكدا أن البلدية ستقوم بعمل اللازم حيال صيانة هذا الجزء الديكوري.

ودعا المواطنين في حال وجود ملاحظات للتواصل مع البلدية مباشرة؛ ليتم إيضاح كافة الملاحظات حيال الخدمات البلدية.