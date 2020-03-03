شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشارك في استبيان خدمات الطرق السريعة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، استخلاص المشروع مؤخرا لنتائج محورين رئيسيين تضمنتهما استبانة قياس وتحقيق رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها «الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية»، والتي جاءت إنفاذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع؛ للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها جميع الجهات المعنية بخدمات الطرق بالمنطقة وبحث سبل تطويرها.

جاء ذلك بمناسبة تسلم سموه مؤخرا، تقريرا مفصلا بقياس خدمات الطرق والمعد من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع بمتابعة من المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، وبرئاسة سعيد الغامدي، وعضوية محمد المزيعل، خميس مطران، عبدالعزيز الغامدي، مرتضى النمر، حسن خرمي.

وأضاف سموه إن الاستبانة اشتملت في طياتها على 37 سؤالا بعد أن رصد خلالها 20 باحثا من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة أراء ما يقارب من 1000 مستفيد ومستفيدة في المسح الميداني الذي استمر على مدى ثلاثة أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجها لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا عبر أجهزة لوحية «أيباد» في ظرف لا يتجاوز أكثر من 5 دقائق لكل مستفيد، والتي تمثلت بداية في قياس: محور خدمة الأمن والسلامة على الطرق متضمنة في طياتها على 23 سؤالا، إضافة لمحور مراكز الخدمة على الطرق والتي تضمنت على 14 سؤالا.

ولفت سموه إلى تضمين التقرير نتائج الاستطلاع الرئيسية التي تضم مؤشرات الأداء، كذلك تحليل مفصل لأداء جودة الخدمة لكل مجال مستهدف، مبينا في الوقت نفسه أهم التوصيات التي جاءت في طيات التقرير ويأتي في مقدمتها: تشكيل فريق يضم الفريق الاستشاري للمشروع مع المختصين في إدارة الطرق لاستعراض نتائج الاستبيان على جميع العاملين في الجهة للتعرف على نتائج التقرير ومن ثم العمل على تطبيق توصيات الدراسة بتحسين الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من الدعم الاستشاري والتدريب الذي يقدمه المشروع كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، إضافة إلى التوصية باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإنجاز أعمال المستفيدين من قبل الجهة، وصولا للعمل على تنفيذ الاستبانة ذاتيا لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بصفة دورية.

وتقدم الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي باسم سموه ونيابة عن جميع الأخوة الزملاء أعضاء اللجنة العليا وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه -حفظهما الله-، على دعمهما الكبير ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح.