شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى الملتقى الوطني لمنسقي الطلاب الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الملتقى الوطني الأول لمنسقي الطلاب الموهوبين بعنوان «منسق الموهوبين: الواقع والمأمول» والذي تنظمه جامعة الملك فيصل ممثلة في المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع غدا وبعد غد في قاعة الاحتفالات بالجامعة في محافظة الأحساء.

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