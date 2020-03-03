شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي فداء لوطني» بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب تعليم القطيف محمد آل حريز، أن الحملة تُعد الثالثة والأخيرة للعام 1440هـ /1441 هـ، وتأتي لرفع مستوى الإدراك للمسؤولية الاجتماعية للطلاب المتبرعين، وفي إطار المبادرات الإنسانية، بالإضافة إلى توفير المخزون الكافي من الدم لصالح المرضى بالمستشفى، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع وقطاعاته تحقيقا للأهداف المرجوة. ووجه آل حريز الدعوة للطلاب للمشاركة في حملة التبرع بالدم التي تقام في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 ظهرا بمقر مدرسة القطيف الثانوية.
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