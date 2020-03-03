شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة قبس والان نبدء بالتفاصيل

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود «قبس» للقرآن والسنة والخطابة، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة من الدورة الثالثة غدا بقاعة الاجتماعات الرئيسية في جامعة الملك فيصل بالأحساء.

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