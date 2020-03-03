شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجولات على مشاغل التزيين النسائية والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة والرقابة النسائية، وضمن حملة الرقابة البلدية بتكثيف جولاتها على مشاغل التزيين والخياطة النسائية، وأصدرت مخالفات على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات البلدية والأنظمة الصحية.

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