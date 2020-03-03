شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة على مطاعم الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة صحة البيئة مؤخرا، بحملة مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء على المطاعم بمدينة الظهران؛ بهدف التأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها. وأسفرت الحملة عن بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة.

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