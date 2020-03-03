شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن «قلعة سوق الحرفيين» بالأحساء غدا والان نبدء بالتفاصيل
الجدير ذكره، أن مشروع السوق يقع على مساحة تزيد على 12 ألف متر مربع ويضم 112 متجرا تنقسم إلى جزءين وترتبط بممرات مسقوفة، بينما يتوسط السوق فناء مفتوح، ويضم قهوة شعبية ومخبز تنور تقليديا، إضافة إلى ساحة للفعاليات، حيث يُمثل هذا السوق أهمية كبيرة، ليكون معلما معماريا ومقصدا سياحيا هاما في المنطقة.
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