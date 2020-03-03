شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن «قلعة سوق الحرفيين» بالأحساء غدا والان نبدء بالتفاصيل

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدا الأربعاء -بمشيئة الله- قلعة سوق الحرفيين، وذلك ضمن مشروع تأصيل التراث العمراني الذي تنفذه أمانة محافظة الأحساء لتطوير وسط مدينة الهفوف التاريخي، وكذلك تعزيزا لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية من خلال إنشاء مقر يحتضن الحرفيين ويدعم تسويق أعمالهم وإبرازها بالشكل الذي يليق بحجم تلك الأعمال المميزة، وامتدادا لانضمام الأحساء لشبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.

الجدير ذكره، أن مشروع السوق يقع على مساحة تزيد على 12 ألف متر مربع ويضم 112 متجرا تنقسم إلى جزءين وترتبط بممرات مسقوفة، بينما يتوسط السوق فناء مفتوح، ويضم قهوة شعبية ومخبز تنور تقليديا، إضافة إلى ساحة للفعاليات، حيث يُمثل هذا السوق أهمية كبيرة، ليكون معلما معماريا ومقصدا سياحيا هاما في المنطقة.