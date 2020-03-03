شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الخبرات والمهارات عبر برامج بين مدارس الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تسعى وحدة تطوير إلى تكوين بيوت خبرة يتم من خلالها نقل الخبرات والمهارات وتبادل الزيارات عبر برنامج الزيارات التبادلية الذي استضافته ثانوية الدمام.

حيث استقبلت يوم الأحد الموافق 6 /‏7/‏ 1441هـ خمس مدارس من المنطقة الشرقية من قطاع تعليم الدمام والخبر والظهران والقطيف، واستعرض المساعد لشؤون تطوير بالمدرسة أحمد الملبلب أبرز السجلات التنظيمية وملفات الإنجاز والتميز بالمدرسة، أعقب ذلك استعراض لأبرز البرامج والفعاليات المنفذة من قبل رائد النشاط فايز آل رجب، كما استعرض المرشد الطلابي أديب الذكير أبرز برامج وحدة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

حيث تم البرنامج بإشراف وحدة تطوير المدارس بالشرقية ممثلة بنائب رئيس الوحدة بندر الشهراني.

كما تجول الوفد الزائر في مركز مصادر التعلم والعيادة المدرسية والمكاتب الإدارية وبعد ذلك تم عقد حوار مفتوح مع طاقم المدرسة أعقبه تقييم لمدى تحقق أهداف هذه الزيارة، وفي ختام الزيارة قدم قائد المدرسة الأستاذ ناصر القحطاني شكره وتقديره لفريق العمل المشارك والمدارس الزائرة ولوحدة تطوير المدارس على دعمها وتفعيلها لمثل هذه البرامج في تبادل الخبرات.