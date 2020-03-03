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وزير الداخلية يستعرض المستجدات مع لبنان والكويت والأردن وفلسطين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس أمس الأول، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس الصالح، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ورئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين د. محمد اشتيه.

وجرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

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