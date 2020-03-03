شكرا لقرائتكم خبر عن توعية وقائية بكورونا في رئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الندوة كل من الطبيب بإدارة التثقيف الإكلينيكي د. حمزة سيام والطبيب محمد القرني، وطبيب التثقيف السريري بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة د. سمر بنت علي جلال، كما أقيم بالقسم النسائي في المكتبة معرض توعوي عن الفيروس وطرق الوقاية.
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