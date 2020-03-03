شكرا لقرائتكم خبر عن توعية وقائية بكورونا في رئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، ندوة صحية للتثقيف بعنوان «فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه»، لتوعية منسوبيها ومنسوباتها من أعراض وكيفية التعامل مع المرض، وذلك في مبنى مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.

وقدم الندوة كل من الطبيب بإدارة التثقيف الإكلينيكي د. حمزة سيام والطبيب محمد القرني، وطبيب التثقيف السريري بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة د. سمر بنت علي جلال، كما أقيم بالقسم النسائي في المكتبة معرض توعوي عن الفيروس وطرق الوقاية.