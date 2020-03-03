شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ أحمد آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد جلالة ملك البحرين خلال الاتصال دعم البحرين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا، حماية لمواطنيها والمقيمين والقادمين للعمرة والزيارة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقدير لجلالته، على دعم مملكة البحرين لكل أشكال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

من جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب».