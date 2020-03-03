شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بإندونيسيا تدعو السعوديين للابتعاد عن الازدحام والان نبدء بالتفاصيل
وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا تأجيل خطط السفر غير الضرورية، والتواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.
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