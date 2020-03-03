شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بإندونيسيا تدعو السعوديين للابتعاد عن الازدحام والان نبدء بالتفاصيل

دعت سفارة المملكة لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين المتواجدين في جمهورية إندونيسيا للابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية؛ وذلك حرصا من السفارة على سلامتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا تأجيل خطط السفر غير الضرورية، والتواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.