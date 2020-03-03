شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مكافحة الإرهاب مع «كيرتشوف» والإنتربول والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» يورغن شتوك.
وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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