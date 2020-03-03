شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث التعاون الأمني مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس وزراء جمهورية الباكستان الإسلامية عمران خان بمكتبه صباح أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الباكستان الإسلامية.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، لرئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية الباكستان الإسلامية، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء م. الركن طلال العتيبي وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية نواف المالكي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. كما حضره من الجانب الباكستاني وزير الخارجية مخدوم شاه محمود ووزير الدفاع برفيز ختك. كما التقى سمو نائب وزير الدفاع في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

Advertisements

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الباكستان الإسلامية العميد الطيار الركن عوض الزهراني، كما حضره من الجانب الباكستاني رئيس هيئة الركن لقيادة الجيش الباكستاني الفريق الركن ساحر شمشاد، والمدير العام لوكالة الاستخبارات الفريق الركن فايز حميد، وعدد من كبار ضباط الجيش الباكستاني. وكان سموه قد وصل باكستان في وقت سابق صباح أمس، وكان في استقباله بمطار قاعدة نور خان بجمهورية الباكستان الإسلامية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد فيلق المهندسين بالجيش الباكستاني الفريق الركن معظم إعجاز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الباكستان الإسلامية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء أمس مطار قاعدة نور خان متوجهًا إلى المملكة وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.