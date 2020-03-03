شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينزع 145 ألف لغم «حوثي» من الأراضي اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبرز مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، جهوده في نزع الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في الجمهورية اليمنية، في مساع إنسانية لتجنيب المدنيين أخطار المتفجرات وذلك بالمعرض المصاحب بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وحقق المشروع مند إنشائه في شهر 4 من عام 2018م أرقاما قياسية، وبلغت المساحة المطهرة من الألغام غير المنفجرة 8.578.909م2، وذلك بنزع أكثر من 145،000 لغم مضاد للأفراد ومضاد للدبابات، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

ويقدم «مسام» عرضا مرئيا للزوار عن جهوده باليمن وكيفية نزع الألغام غير المنفجرة، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء.

ويهدف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة «مسام» إلى تطهير مناطق آمنة للسماح بعبور المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية لجميع الشعب اليمني، إضافةً إلى تطهير المدارس والحدائق والمرافق العامة والمناطق الحيوية، فضلاً عن استحداث آلية لتدريب وتأهيل الموظفين اليمنيين في المشروع على المهارات الأساسية في التعامل مع نزع الألغام.