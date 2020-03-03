شكرا لقرائتكم خبر عن الصقور السعودية تحلق في سماء تونس والان نبدء بالتفاصيل

يشارك فريق الصقور السعودية في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع «IADE» الذي سيقام في تونس خلال الفترة من 9 ـ 13 رجب الجاري، ويجمع أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي.

وسيقدم فريق الصقور السعودية خلال المعرض، الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في أفريقيا، عروضاً جوية مميزة في سماء مطار الجربة يظهر من خلالها إمكانيات الطيار السعودي على استخدام التقنيات الحديثة باحترافية في التنفيذ التي تعكس الصورة المشرفة للقوات المسلحة السعودية وكفاءتها العالية في المحافل الدولية والداخلية.