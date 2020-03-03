شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مشروعا تعليميا بـ171 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

استلمت وزارة التعليم، 9 مشاريع تعليمية، خلال شهر يناير الماضي، في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، وأنهت استلام 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة تجاوزت 94 مليون ريال.

وجرى خلال شهر يناير استلام مدرسة «المظيلف» للبنات في محافظة القنفذة، ومدرسة «دوقة الأولى» للبنات، والابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات، ومتوسطة حي الكوثر بنين في المنطقة الشرقية، ومتوسطة خضيرة عايش للبنات في منطقة جازان، وثانوية ابن حزم للبنين في مكة المكرمة، ومجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة، واستكمال مدرسة «ابتدائية السعودية» للبنين.

وأنهت وزارة التعليم استلام 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، شملت ابتدائية ومتوسطة «الرويضة» للبنين في منطقة الرياض، بالإضافة إلى صالة 5 بمدرسة «أمية بن خويلد» الابتدائية للبنين، وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية «مصدة» للبنين، وإنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرمة.

أما في محافظة الليث، فتم استلام مبنى إدارة التعليم للبنات، وإنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ بمحافظة القطيف، ويجري إنشاء متوسطة «الوليد بن عبدالملك» للبنين في منطقة الجوف، ومتوسطة «البراء بن مالك» للبنين، ومتوسطة «المثنى بن حارثة» للبنين، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات.