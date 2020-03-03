شكرا لقرائتكم خبر عن «صحي الدغارير» يواصل تعثره للعام التاسع والان نبدء بالتفاصيل

أبدى أهالي قرية الدغارير في محافظة صامطة، استياءهم من تأخر تنفيذ مشروع المركز الصحي بقريتهم، على الرغم من مرور 9 سنوات منذ بدء المشروع، وتوقفه، خاصةً أنهم لا يزالون يعتمدون على مبنى مستأجر، لا يلبي احتياجاتهم الصحية.

وأوضح المواطن «يحيى دغريري» أن هيئة مكافحة الفساد تدخلت لمعرفة ملابسات ما حدث، وصرفت مكافأة للإبلاغ عن القضية، قبل أن ينتقل المقاول إلى الموقع الفعلي للمشروع، وبعد أن بدأ في حفر أساسات البناء، فوجئ الأهالي بأنه أخلى الموقع، ورحل، قبل 5 سنوات، وهو ما جعل أمد انتظارهم يمتد لتسع سنوات حتى الآن.

وأشار إلى خطورة الحفرة التي حفرها المقاول، وجعلها سببا في تجمع مياه الأمطار، وبالتالي تتسبب بأمراض وأوبئة محتملة، إضافة إلى خطر سقوط الأطفال فيها، مشيرًا إلى أن هذه الحفرة تحولت إلى مأوى للكلاب الضالة.

وأكد المواطن «محمد دغريري» أن المركز الحالي المستأجر، يقدم خدمات صحية متدنية، وأنهم قدموا الكثير من الخطابات لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ووزارة الصحة، إلا أن تلك الخطابات لم تجد نفعًا، ولم تسهم في إنهاء مشكلة تعثر المشروع، مطالبًا الجهات المعنية بمزيد من الحزم مع المقاولين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة تعمل حاليًا على طرح عدد من المراكز الصحية بتصاميم جديدة، وستكون على مراحل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمة حاليًا بشكل مناسب، من خلال استئجار مراكز أو زيادة كفاءة مراكز أخرى بالدمج لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع.