شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مارس يوما خليجيا للموهبة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك عناية بالموهوبين والاهتمام بالقدرات الكامنة لدى هذه الفئة المتميزة من الأبناء، ودعما للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار، وتفعيلا للاحتفاء بهذا اليوم دعما وتشجيعا وعناية بهذه الفئة الغالية.
وأطلق هاشتاق تحت مسمى «اليوم الخليجي للموهبة والإبداع»، لتسهم المدارس والجهات ذات العلاقة في إبراز الموهوبين، والكشف عن الخدمات التي تقدم لهم، والجهود المبذولة من أجل العناية بهم، وفتح المجال أمام الإبداع والابتكار في البرامج التي من شأنها خدمة الموهوبين والمبدعين، إضافة إلى إنشاء صفحة على البوابة الإلكترونية تتضمن هوية اليوم الخليجي للموهبة والإبداع والمواد الإثرائية.
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