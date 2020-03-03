، تنبيهان متقدمان للرياض ونجران: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبَّهت عسير بعوالق ترابية.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أن المنطقة تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والرين والسليل وضرماء ووادي الدواسر، وبدأت الساعة الـ 10 من صباح الأحد الماضي، ومستمرة حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الرياض ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرماء وعفيف ومرات ووادي الدواسر. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها أحد رفيدة والمجاردة والنماص والحرجة وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وبارق وبلقرن ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب ومحايل ظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الثلاثاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة عوالق ترابية